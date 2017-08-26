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Более 200 военных направлены на помощь в тушении пожара в Волгоградской области

Происшествия
26 августа, 2:47 UTC+3 /Обновлено,

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

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ТАСС, 26 августа. Более 200 военных отправились помогать в тушении природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает в ночь на субботу пресс-служба Южного военного округа.

"Более 200 военнослужащих Южного военного округа и восемь единиц автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что пожар не представляет угрозы объектам Минобороны.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара в Дубовском районе участвуют более 350 человек и свыше 60 единиц техники. В пресс-службе регионального главка МЧС отмечали, что ликвидации очага пламени препятствует сильный ветер.

В пятницу в Волгоградской области были зафиксированы четыре очага природных пожаров в трех районах. Со среды в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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