Более 200 военных направлены на помощь в тушении пожара в Волгоградской области

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ТАСС, 26 августа. Более 200 военных отправились помогать в тушении природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает в ночь на субботу пресс-служба Южного военного округа.
"Более 200 военнослужащих Южного военного округа и восемь единиц автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пожар не представляет угрозы объектам Минобороны.
Ранее сообщалось, что в тушении пожара в Дубовском районе участвуют более 350 человек и свыше 60 единиц техники. В пресс-службе регионального главка МЧС отмечали, что ликвидации очага пламени препятствует сильный ветер.
В пятницу в Волгоградской области были зафиксированы четыре очага природных пожаров в трех районах. Со среды в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.