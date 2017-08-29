Источник: глава "Балтстроя" доставлен в Москву для избрания меры пресечения

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, задержанный в понедельник в суде Петербурга после оглашения приговора, доставлен в Москву, где в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Сергеев ночью был доставлен в Москву. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, задержание Сергеева связано с уголовным делом о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ. "Сегодня ему будет предъявлено обвинение", - добавил источник.
Сергееву по делу о хищениях в Минкультуры, главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, были выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривалось в Петербурге, по месту регистрации компании. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил его к четырем годам и семи месяцам условно и выплате 800 тыс. рублей штрафа, под арестом он находился 1,5 года с момента задержания.