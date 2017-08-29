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Подозреваемый в избиении до смерти блогера в Парке Горького прибыл к следователю

Происшествия
29 августа, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Корней Макаров вместе с адвокатом добровольно явился к следователю

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сын актера из сериала "Интерны" Корней Макаров, подозреваемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького в Москве, добровольно явился к следователям вместе со своим адвокатом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"

Очевидцы нападения на человека в Парке Горького не сообщили охране о ЧП

"Макаров прибыл к следователю и несколько минут назад вошел в его кабинет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"). Подозреваемым в преступлении оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова.

По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.

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