Гособвинение просит 2,5 и 3 года колонии для двоих хакеров из группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прокурор в среду в ходе прений сторон попросил Мосгорсуд приговорить к 3-м и 2,5 годам колонии-поселения двух предполагаемых участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова. Об этом сообщила адвокат Филинова Наталья Земскова.

"Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и назначить в виде наказания Теплякову 3 года и Филинову 2,5 года колонии-поселения", - сказала она.

Материалы дела имеют гриф "секретно", оно рассматривается в закрытом режиме.

Дело "Шалтай-Болтая"

Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к двум годам колонии. Защита приговор обжаловала, но потом обжалование отозвала. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являются.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.