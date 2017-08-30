Минкультуры: ущерб от реализации проекта Серебренникова должен быть возмещен

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Возможный ущерб от хищения бюджетных средств при реализации проекта "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова должен быть возмещен Министерству культуры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, окончательный размер ущерба министерству пока неизвестен.

"После сообщений о хищении бюджетных средств, в рамках которого в мае прошли обыски в "Гоголь-центре" и у режиссера Кирилла Серебренникова, Министерством культуры РФ было принято решение обратиться в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Подобное обращение - стандартная процедура, применяемая в тех случаях, когда государству [в данном случае - в лице Министерства культуры РФ] может быть причинен крупный материальный ущерб", - пояснили в министерстве. В Минкультуры назвали такое решение обоснованным, так как ведомство в 2011-2014 годах выделяло субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа".

"Таким образом, именно Министерству культуры РФ должен быть возмещен ущерб, нанесенный федеральному бюджету действиями получателя субсидий. При этом на данный момент окончательный размер ущерба ведомству не известен, он будет определен следствием", - подчеркнули в Минкультуры.

Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что именно Министерство культуры РФ может быть признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в некоммерческой организации "Седьмая студия", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников.

"В уголовном деле есть заявление Министерства культуры по факту хищения выделенных из федерального бюджета 68 млн рублей руководством "Седьмой студии" при реализации проекта "Платформа" Серебренникова. Таким образом, Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть. Но изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил, что в 2011-2014 годах, когда на проект "Платформа" было выделено более 200 млн рублей, Министерство культуры не проводило никаких проверок расходования бюджетных средств. "Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта "Платформа" в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось", - пояснил собеседник агентства.