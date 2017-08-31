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Трое подозреваемых в перестрелке на посту МВД в Краснодаре арестованы

Происшествия
31 августа, 20:45 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, августа. /ТАСС

Молодые люди подозреваются в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, применении насилия в отношении одного из них и покушении на убийство

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КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Суд арестовал трех молодых людей, подозреваемых в том, что они открыли стрельбу на посту полиции в Краснодаре, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Никите Медведеву и Дмитрию Карачкину. Владиславу Гмыре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 30 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что возраст молодых людей - от 21 до 26 лет. Они подозреваются в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, применении насилия в отношении одного из них, покушении на убийство, а также неправомерном завладении автомобилем с применения насилия.

Сотрудники полиции 28 августа остановили на стационарном посту на въезде в Краснодар автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились трое молодых людей, в ходе проверки документов водитель ударил по лицу одного из полицейских и открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. По данным правоохранительных органов, он несколько раз выстрелил и в молодого человека, который пытался ему помешать. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, его задержали только в четверг, еще один был задержан при попытке к бегству.

Стрелявший скрылся на автомобиле, во время погони он вел огонь по преследовавшей его полицейской машине. Попав в ДТП, водитель скрылся и был задержан в ночь на среду в хуторе Копанском.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, Владислав Гмыря ранее был осужден за экстремизм.

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