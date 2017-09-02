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Возбуждено дело по факту инцидента в аэропорту Внуково, где таксист сбил человека

Происшествия
2 сентября, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Водитель такси сбил шлагбаум при въезде на парковку, наехал на мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как водитель такси в аэропорту Внуково сбил мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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"Отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство"", - сказал собеседник агентства.

Видеоролик, запечатлевший момент ДТП, размещен в интернете в пятницу утром. Как было установлено, водитель одного из таксомоторных парков на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на парковку. Один из работников аэропорта попытался его остановить, однако таксист наехал на него, провез несколько метров на капоте, а затем скрылся. Позже водитель такси был задержан полицией.

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