Спасатели провели два подрыва в Приэльбрусье для восстановления участка дороги

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска (ЦСООР) "Лидер" МЧС России провели два подрыва скальной породы в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) для восстановления разрушенного селевым потоком 300-метрового участка федеральной трассы "Прохладный - Баксан - Эльбрус". Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.
"Специалисты ЦСООР "Лидер" проводят пиротехнические работы (проведены два подрыва, израсходованы 125 кг взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.
На туристических маршрутах горы Эльбрус остаются 45 групп - это 236 человек, в том числе 69 иностранных граждан. Для мониторинга обстановки и перевозки граждан привлечены четыре вертолета, уже перевезены 347 человек, сообщает министерство.
В ночь на пятницу в горах КБР сошел мощный селевой поток, известно об одном погибшем местном жителе. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус.