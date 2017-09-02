"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле

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2 августа на авиашоу в Балашихе на аэродроме Черное ДОСААФ произошло крушение самолета Ан-2, в котором находились пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Тылевич. Пилоту, выполнявшему фигуру высшего пилотажа, удалось в последний момент увести воздушное судно от зрителей. Все находившиеся в Ан-2 погибли. Жертв и пострадавших среди посетителей нет. Организаторы сообщили, что самолет был полностью исправен. Авиашоу было приурочено к 70-летию Ан-2. Фото с места крушения - в галерее ТАСС.