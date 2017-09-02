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"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле

Происшествия
2 сентября, 20:02 UTC+3

Фото с места крушения самолета в на аэродроме в Балашихе - в материале ТАСС

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© Снимок с видео/Евгений Варлыгин/ТАСС
© Снимок с видео/Евгений Варлыгин/ТАСС
© Евгений Максимов/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Евгений Максимов/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
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© Снимок с видео/Евгений Варлыгин/ТАСС
© Снимок с видео/Евгений Варлыгин/ТАСС
© Евгений Максимов/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Евгений Максимов/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

2 августа на авиашоу в Балашихе на  аэродроме Черное ДОСААФ произошло крушение самолета Ан-2, в котором находились пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Тылевич. Пилоту, выполнявшему фигуру высшего пилотажа, удалось в последний момент увести воздушное судно от зрителей. Все находившиеся в Ан-2 погибли. Жертв и пострадавших среди посетителей нет. Организаторы сообщили, что самолет был полностью исправен. Авиашоу было приурочено к 70-летию Ан-2. Фото с места крушения - в галерее ТАСС. 

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Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентом

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Крушение Ан-2 на авиашоу в Балашихе
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