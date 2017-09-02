Транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением Ан-2 в Балашихе

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением самолета Ан-2 в Балашихинском районе Подмосковья, в результате которого погибли двое пилотов. Об этом сообщила представитель прокуратуры Екатерина Короткова.
"В связи с произошедшей авиакатастрофой Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила она.
Кроме того, доследственную проверку проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
"Ход проверочных мероприятий контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - добавила Короткова.