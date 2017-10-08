Катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2017 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября 2017 года в Предгорном районе Ставропольского края произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека.

С начала 2017 года на территории РФ произошло девять катастроф легкомоторных самолетов, в которых погибли в общей сложности 12 человек (без учета ЧП 8 октября).

17 мая 2017 года близ с. Матчерка Земетчинского района Пензенской обл. разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" (регистрационный номер RA-0395A), принадлежавший ООО "Союз-Агро". Пилот погиб.

27 мая 2017 года в районе д. Горки (Московская обл.) потерпел катастрофу легкомоторный самолет Як-18Т (регистрационный номер RA-0809G). На борту находились пилот и двое пассажиров - мужчина и женщина. Все трое погибли.

10 июня 2017 года частный легкомоторный самолет ОБ-31 (регистрационный номер RA-0109A) столкнулся с березой и совершил жесткую посадку близ с. Нижняя Чернавка в Вольском районе Саратовской обл. Пилот, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Самолет по заказу местного фермера должен был выполнять работы по опрыскиванию полей. ЧП произошло в ходе первого пробного полета.

25 июня 2017 года в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики, близ с. Урвань в поле упал и разрушился легкомоторный самолет марки "Сигма-4". Пилот погиб.

26 июня 2017 года рядом с аэродромом ДОСААФ у хутора Грушевый (Ставропольский край) потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет. Погиб управлявший воздушным судном пилот Владимир Борзов, заслуженный мастер спорта СССР, бывший член сборной СССР по авиамодельному спорту.

30 июня 2017 года одноместный легкомоторный самолет "Арго-02" совершил жесткую посадку близ с. Зеленовка (Ставропольский район Самарской обл.). Пилот был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, от которой в тот же день скончался в больнице.

7 июля 2017 года в районе ул. Заречная г. Тамбова потерпел крушение частный легкомоторный самолет Bristell NG-5 (регистрационный номер RA-1627G). Погиб пилот Александр Комбаров 1966 года рождения, на земле жертв и разрушений не было. Воздушное судно участвовало в показательных полетах, посвященных окончанию обучения студентов Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Державина.

11 августа 2017 года на аэродроме Бердск-Центральный (Новосибирская обл.) при проведении учебно-тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga ДОСААФ России. Погиб летчик-инструктор Сергей Дадыкин - опытный пилот, имевший налет более 10 тыс. ч на 30 типах летательных аппаратов. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность двигателя.

2 сентября 2017 года на аэродроме Чёрное ДОСААФ России (Балашихинский район Московской обл.) в ходе авиашоу, приуроченного к 70-летию самолета Ан-2, биплан этого типа (регистрационный номер RA-35171) попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого не был предназначен, опустился ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел. На борту погибли пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Тылевич. После падения Ан-2 полеты на авиашоу были прекращены. 6 сентября 2017 года представители Росавиации сообщили, что пилот не имел допуска к управлению данным типом самолета, а у самой разбившейся машины еще в 2012 году истек сертификат летной годности.