СК возбудил дело по факту гибели мужчины и школьницы под Тулой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения мотопараплана в Тульской области, где погибли управлявший парапланом мужчина и 12-летняя школьница из Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, "уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц")".

Мотопараплан потерпел крушение 2 сентября в Ясногорском районе Тульской области. На борту находились два человека: мужчина, 1955 года рождения, и ребенок, 2005 года рождения, которые погибли при крушении.

В свою очередь, отец девочки, пытавшийся помочь пожарным потушить загоревшийся мотопараплан, получил многочисленные ожоги и был доставлен в Тульскую областную клиническую больницу.

"Он получил сильные ожоги и находится в шоковом состоянии", - сообщила Марковская.

В ходе следствия будет проверяться законность оказания услуг по катанию на мотопараплане и соблюдение необходимых мер безопасности для жизни и здоровья людей, добавила представитель ММСУТ.