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Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу Улюкаева

Происшествия
4 сентября, 11:36 UTC+3

В связи с этим глава "Роснефти" не планирует появляться в суде

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Материал из 1 страницы
Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Я не получал повестки, поэтому не планирую", - сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос планирует ли он прийти в суд по делу Улюкаева.

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Сечин, Игорь Иванович Улюкаев, Алексей Валентинович
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