Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу Улюкаева

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Я не получал повестки, поэтому не планирую", - сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос планирует ли он прийти в суд по делу Улюкаева.