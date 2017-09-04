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Адвокат уверен, что экс-бухгалтер "Седьмой студии" оговорила Серебренникова

Происшествия
4 сентября, 13:57 UTC+3 МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Дмитрий Харитонов также заявил, что Нина Масляева вела все финансовые операции сама

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, признавшая вину в хищении денежных средств и давшая показания против режиссера Кирилла Серебренникова, оговорила себя и его. Так считает адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

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"Я абсолютно уверен, что подозрение и обвинение против Сербренникова ничем не обоснованы. Они основаны исключительно на показаниях Масляевой, которая оговаривает и себя, и Серебренникова", - сказал он на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на домашний арест Серебренникова.

Харитонов заметил, что творческий проект "Платформа", на который государством и были выделены деньги, состоялся. "Денежные средства были истрачены исключительно для реализации этого проекта, - сказал Харитонов. - Таким образом, государство получило все, для чего выдавалась субсидия, - а именно творческий проект "Платформа".

По словам адвоката, Серебренников вообще не был знаком с Масляевой, видел ее несколько раз до начала проекта. "Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Малобродский и Екатерина Воронова [объявлена в розыск] занимались тем, что разрабатывали планы проведения проектов и мероприятий, после чего занимались воплощением - искали актеров, площадки и так далее. Это прямо указывает, что он никогда не занимался никакими финансовыми вопросами, а только планами проектов. Это есть во всех материалах", - указал адвокат.

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Он отдельно проанализировал показания Масляевой, которая якобы прямо изобличает Серебренникова в совершении преступления. Адвокат сослался на протокол допроса от 31 мая, спустя неделю после задержания Масляевой и проведенных обысков у Серебренникова и в "Гоголь-Центре", который, по его мнению, не подтверждается никаким образом. В частности, в показаниях свидетеля Войкиной говорится о том, что в студии велся реестр денежных средств, были расходные ордера, были документы, которые утверждали, что выделенные финансовые средства никаким образом не похищались, а использовались в целях реализации проекта "Платформа", сказал адвокат. Кроме того, по его словам, в деле есть показания свидетеля Жириковой, которая утверждает, что "Масляева управляла всеми финансовыми потоками всех денежных средств, только она управляла доступом к банку, у нее были две электронные подписи".

"Масляева никому не подчинялась, вела сама все финансовые операции", - добавил Харитонов. Кроме того, продолжил он, Серебренников организовал проведение аудита "Седьмой студии". "О чем можно говорить, о каком подозрении в совершении хищения, если сам Серебренников требует, настаивает, организует проведение аудита?" - заключил Харитонов.

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Дело Кирилла Серебренникова
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Серебренников, Кирилл Семенович
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