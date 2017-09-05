Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГК "ПИК" разрывает контракты с подрядчиком после падения башенного крана в Химках

Происшествия
5 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА. 5 сентября. МОСКВА. 5, сентября. /ТАСС

Накануне в результате падения строительного крана погибли три человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА. 5 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания "ПИК" разрывает контракты с подрядчиком ООО "Вертикаль" после обрушения башенного крана на строительной площадке в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщил представитель застройщика.

"В причинах инцидента нам еще предстоит разобраться, но, тем не менее, мы официально заявляем о том, что разрываем контракты с подрядчиком ООО "Вертикаль", - сказал представитель компании.

Он отметил, что при аварии пострадало пять человек, один погиб.

"Все пострадавшие - сотрудники ООО "Вертикаль". Сотрудники ГК "ПИК" были вне зоны монтажа", - пояснил представитель компании.

Данные экстренных служб

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, утром во вторник на стройке на Молодежной улице в подмосковных Химках произошло обрушение башенного крана, один человек погиб. Информация о пострадавших разнится.

Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, по его словам, трое пострадали. По предварительным данным, двое рабочих были заблокированы на высоте.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после обрушения крана один человек погиб и двое пострадали. "Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана в подмосковных Химках", - отметили там.

Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках.

По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Случаи стрельбы в российских школах с 2013 года. Досье
5
Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Мэрия Москвы формализовала порядок выхода домов из программы реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама