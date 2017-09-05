ГК "ПИК" разрывает контракты с подрядчиком после падения башенного крана в Химках

МОСКВА. 5 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания "ПИК" разрывает контракты с подрядчиком ООО "Вертикаль" после обрушения башенного крана на строительной площадке в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщил представитель застройщика.

"В причинах инцидента нам еще предстоит разобраться, но, тем не менее, мы официально заявляем о том, что разрываем контракты с подрядчиком ООО "Вертикаль", - сказал представитель компании.

Он отметил, что при аварии пострадало пять человек, один погиб.

"Все пострадавшие - сотрудники ООО "Вертикаль". Сотрудники ГК "ПИК" были вне зоны монтажа", - пояснил представитель компании.

Данные экстренных служб

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, утром во вторник на стройке на Молодежной улице в подмосковных Химках произошло обрушение башенного крана, один человек погиб. Информация о пострадавших разнится.

Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, по его словам, трое пострадали. По предварительным данным, двое рабочих были заблокированы на высоте.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после обрушения крана один человек погиб и двое пострадали. "Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана в подмосковных Химках", - отметили там.

Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках.

По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения.