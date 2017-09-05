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Строительный объект в Химках, где упал башенный кран, принадлежал ГК "ПИК"

Москва Московская область
5 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Для выяснения причин обрушения создана специальная техническая комиссия

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительный объект в Химках, где упал башенный кран, принадлежал девелоперской группе компаний "ПИК". Об этом говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Пятого сентября 2017 года на объекте АО "ПИК-Регион" по адресу г. о. Химки, мкр. 6,7,8; жилые дома 1.1, 1.2, 1.3 во время производства работ по монтажу башенного крана специализированной компанией ООО "Вертикаль" произошло падение монтируемой стрелы на рабочих, имеются пострадавшие. На объекте работают сотрудники оперативных служб", - отмечается в сообщении. Пресс-служба ГК "ПИК" оказалась недоступна для комментариев. Генеральной подрядной организацией на объекте является ООО "Бел Слав Строй Реконструкция".

В Госстройнадзоре Московской области заявили, что на объекте будет назначена внеплановая проверка выполнения требований проектной документации и технических регламентов при производстве работ, в том числе соблюдение требований безопасности.

По факту обрушения стрелы башенного крана в Главгосстройнадзоре создана техническая комиссия для определения причин обрушения. "Комиссия начала свою работу. Причины инцидента выясняются", - пояснили в областном ведомстве.

Данные экстренных служб

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, один человек погиб в результате падения строительного крана в подмосковных Химках. Информация о пострадавших разнится.

Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, однако, по его словам, трое пострадали. По предварительным данным, двое рабочих были заблокированы на высоте.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, число погибших в результате падения увеличилось до двух. 

Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках.

По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС, кран обрушился в ходе возведения.

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