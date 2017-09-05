Омбудсмен: школам нужна система профилактики агрессивного поведения учеников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Учителя должны уделять больше внимания психологическому воспитанию школьников и уметь предвидеть опасные симптомы расстройства личности, а школам нужна система профилактики агрессивного поведения детей. Такое мнение озвучил во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович после инцидента в школе №1 в подмосковной Ивантеевке, где один из учеников девятого класса напал на учительницу и устроил стрельбу из пневматического оружия.

"Можно сейчас говорить о мерах безопасности, но в школе этой не могло не быть учителей, психологов и так далее, которые вообще-то замечать такие вещи должны, это чувствовать, должны заниматься профилактикой этих вопросов. Как говорят, подросток был очень замкнутый, - это один из самых опасных симптомов", - отметил он.

Бунимович добавил, что психологическая служба в школах находится в зачаточном состоянии.

"И надо хорошо понимать, что если школа в основном отчитывается не этим (результатами воспитательной работы с учениками - прим. ТАСС), а учебными результатами, то, конечно, и все силы они бросают на это. А все, что связано с воспитанием, с профилактикой самого разного аномального поведения, то, мне кажется, что, к сожалению, это до сих пор остается на втором, на третьем, на четвертом месте. Нужна системная работа по профилактике", - добавил он.

О нападении в школе

По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса в школе в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - учительница и трое детей, которые, испугавшись, выпрыгнули из окна. В настоящее время нападавший задержан, жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Она добавила, что дело передано в центральный аппарат СК. Также ситуация находится под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.