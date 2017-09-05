Прокурор просит 13 лет колонии для захватившего заложников в "Ситибанке"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Гособвинение просит 13 лет колонии для предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом заявил прокурор в Московском окружном военном суде, где во вторник проходят прения сторон по уголовному делу, передает корреспондент ТАСС.
"Прошу признать подсудимого Петросяна виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", - сказал прокурор.
Петросян обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва. По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года он удерживал в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания, взрывное устройство оказалось муляжом.
По словам гособвинителя, Петросян совершил террористический акт и захват заложников. "Он отпустил заложников, чтобы они обратились в полицию и СМИ для создания общественного резонанса. Таким образом, это не было их добровольным освобождением. Петросян угрожал взорвать отделение банка и выдвигал свои требования", - отметил он.
В свою очередь адвокат подсудимого Станислав Мальцев попросил суд назначить Петросяну минимальное наказание и "объективно вынести приговор". "Вина Петросяна не доказана, а по статье "Терроризм" он себя не признает виновным", - отметил защитник. "В ходе допроса свидетели по уголовному делу показали, что у Петросяна не было умысла дестабилизировать государственный строй, причинить вред здоровью и имуществу граждан", - подчеркнул он.
Следующее заседание суд назначил на 6 сентября в 10:00 мск. Как ожидается, в среду Петросян выступит с последним словом, а суд удалится в совещательную комнату для подготовки приговора.