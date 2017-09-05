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Захвативший заложников в "Ситибанке" готов возместить ущерб потерпевшему

Происшествия
5 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Предприниматель Арам Петросян признал иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. рублей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Арам Петросян, захвативший в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, признал гражданский иск потерпевшего на 50 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

"Мой подзащитный признал иск потерпевшего о компенсации морального ущерба на 50 тыс. рублей", - сказал защитник, напомнив, что по делу заявлен один иск. "Другие потерпевшие, включая беременную женщину, отказались от исков", - подчеркнул Мальцев.

В отношении Петросяна от одного из потерпевших заявлен гражданский иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. рублей.

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Во вторник в Московском гарнизонном военном суде пройдут прения сторон по уголовному делу. Как ожидается, в ближайшее время прокурор выскажет свою позицию по обвинению Петросяна и скажет, какого наказания предприниматель, по мнению гособвинения, заслуживает. Также с заключительной речью выступят защита и подсудимый, после чего суд удалится для вынесения приговора.

Военный суд приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна 16 августа. Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину.

Согласно результатам стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Институте имени Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, которое относится к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту. По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян удерживал в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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