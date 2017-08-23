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Суд продлил до 22 ноября арест захватившего заложников в "Ситибанке" мужчины

Происшествия
23 августа, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Гособвинение просило оставить Арама Петросяна под стражей на полгода

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский окружной суд продлил на три месяца срок ареста предпринимателю Араму Петросяну, захватившему в 2016 году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

"Военный суд сегодня продлил до 22 ноября 2017 года срок ареста моему подзащитному Петросяну", - сказал защитник, подчеркнув, что гособвинение просило оставить Петросяна под стражей на полгода.

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Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину. 

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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