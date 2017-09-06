Мосгорсуд приговорил к трем годам заключения двух членов хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии двух участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, признав их виновными в незаконном доступе к компьютерной информации.

"Суд постановил признать Теплякова и Филинова виновными и назначить Теплякову наказание в виде трех лет колонии общего режима, Филинову в виде трех лет колонии общего режима", - огласил решение судья.

Также суд постановил конфисковать в доход государства найденные у Филинова €70 тыс. Обоим суд постановил зачесть в счет наказания время содержания под стражей с 16 сентября 2016 года.

Защита осужденных считает приговор слишком суровым. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Земскова.

"Мы считаем приговор суровым, и это является основанием для обжалования. Прокурор просил для наших подзащитных колонию-поселения, суд же назначил им колонию общего режима", - сказала адвокат.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и назначить в виде наказания Филинову два с половиной года с отбыванием в колонии-поселения, Теплякову - три года в колонии-поселения.

Материалы дела имеют гриф "секретно", оно рассматривалось в закрытом режиме.