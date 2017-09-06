Следствие по делу ЮКОСа продлено до весны 2018 года

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МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. Срок расследования дела ЮКОСа продлен до 2 марта 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Срок следствия по уголовному делу ЮКОСа продлен до 2 марта 2018 года, а всего - до 200 месяцев", - сказал он.
В рамках данного уголовного дела в Москве проходили обыски в "Открытой России" и у журналистки Зои Световой.