Задержанных после обнаружения взрывчатки во Франции подозревают в связях с террористами

Свидетель: Улюкаев лично уложил портфель с $2 млн в багажник машиныПроисшествия 7 сентября, 12:25
Тарпищев: американские полуфиналы в женском US Open не говорят о гегемонии США в теннисеСпорт 7 сентября, 12:24
Проекты транспортного перехода на Сахалин. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 12:22
Роскосмос создаст на Восточном инфраструктуру для запуска межпланетных кораблейКосмос 7 сентября, 12:15
Эксперт: мощная вспышка на Солнце может вызвать "багровое" полярное сияние на УралеНаука 7 сентября, 12:11
Крэйвен: отстранение российских паралимпийцев не испортило отношения между МОК и МПКСпорт 7 сентября, 12:08
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереальноМеждународная панорама 7 сентября, 12:03
Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынокПотребительский рынок 7 сентября, 12:00
Битва за Стортинг: кто заполучит большинство в парламенте НорвегииМеждународная панорама 7 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. Задержанных после обнаружения взрывчатки в жилом доме в парижском пригороде Вильжюиф подозревают в связях с террористами. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Колон, выступая в эфире радиостанции Franceinfo.
"Эти люди были связаны с терроризмом", - подчеркнул министр. По его словам, задержанные в среду в соседнем городе Монруж двое мужчин утверждают, что взрывчатка понадобилась им для ограбления банкоматов, однако "ряд контактов и история телефонных звонков указывают на их связь с зарубежными точками, преимущественно в Сирии и Ираке".
Французская полиция обнаружила в среду при обыске в подпольной лаборатории, расположенной в городе Вильжюиф (у юго-восточной окраины Парижа), самодельную взрывчатку. Позже полицейские задержали двух человек 36 и 47 лет. Один из них является владельцем упомянутой квартиры. Они не числятся ни в каких базах данных полиции - ни в списках уголовных преступников, ни в списках радикальных исламистов.
Агентства AFP сообщило в четверг, что полиция задержала третьего человека по данному делу. Никаких подробностей о его личности не сообщалось.