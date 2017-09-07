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Задержанных после обнаружения взрывчатки во Франции подозревают в связях с террористами

Происшествия
7 сентября, 11:28 UTC+3 ТАСС

Как заявил глава МВД Франции Жерар Колон, контакты задержанных указывают на их связь с зарубежными точками, преимущественно в Сирии и Ираке

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ТАСС, 7 сентября. Задержанных после обнаружения взрывчатки в жилом доме в парижском пригороде Вильжюиф подозревают в связях с террористами. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Колон, выступая в эфире радиостанции Franceinfo.

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"Эти люди были связаны с терроризмом", - подчеркнул министр. По его словам, задержанные в среду в соседнем городе Монруж двое мужчин утверждают, что взрывчатка понадобилась им для ограбления банкоматов, однако "ряд контактов и история телефонных звонков указывают на их связь с зарубежными точками, преимущественно в Сирии и Ираке".

Французская полиция обнаружила в среду при обыске в подпольной лаборатории, расположенной в городе Вильжюиф (у юго-восточной окраины Парижа), самодельную взрывчатку. Позже полицейские задержали двух человек 36 и 47 лет. Один из них является владельцем упомянутой квартиры. Они не числятся ни в каких базах данных полиции - ни в списках уголовных преступников, ни в списках радикальных исламистов.

Агентства AFP сообщило в четверг, что полиция задержала третьего человека по данному делу. Никаких подробностей о его личности не сообщалось.

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