Задержанных после обнаружения взрывчатки во Франции подозревают в связях с террористами

ТАСС, 7 сентября. Задержанных после обнаружения взрывчатки в жилом доме в парижском пригороде Вильжюиф подозревают в связях с террористами. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Колон, выступая в эфире радиостанции Franceinfo.

"Эти люди были связаны с терроризмом", - подчеркнул министр. По его словам, задержанные в среду в соседнем городе Монруж двое мужчин утверждают, что взрывчатка понадобилась им для ограбления банкоматов, однако "ряд контактов и история телефонных звонков указывают на их связь с зарубежными точками, преимущественно в Сирии и Ираке".

Французская полиция обнаружила в среду при обыске в подпольной лаборатории, расположенной в городе Вильжюиф (у юго-восточной окраины Парижа), самодельную взрывчатку. Позже полицейские задержали двух человек 36 и 47 лет. Один из них является владельцем упомянутой квартиры. Они не числятся ни в каких базах данных полиции - ни в списках уголовных преступников, ни в списках радикальных исламистов.

Агентства AFP сообщило в четверг, что полиция задержала третьего человека по данному делу. Никаких подробностей о его личности не сообщалось.