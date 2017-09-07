Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. российских туристов находятся сейчас на курортах Доминиканы, где бушует ураган "Ирма". Об этом в четверг сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В настоящее время на курортах Доминиканы находится более 5 тыс. российских туристов. В ближайшее время правовая служба АТОР подготовит рекомендации туристам и агентствам в связи с ситуацией на Доминикане", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, власти Доминиканы обеспечили безопасность жителей и гостей страны, эвакуация туристов не потребовалась.