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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до пяти человек

Происшествия
8 сентября, 9:46 дата обновления: 8 сентября, 11:06 UTC+3

Жертвами стихии стали жители штатов Чьяпас и Оахака, расположенных на юге страны

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ТАСС, 8 сентября. Число жертв мощного землетрясения, произошедшего в ночь на пятницу у берегов Мексики, возросло до пяти человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны сообщало о двух погибших.

Жертвами стихии стали жители штатов Чьяпас и Оахака, расположенных на юге страны. Сообщается о многочисленных разрушениях в этих регионах.

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По данным телекомпании ABC, среди погибших двое детей. Как сообщается, оба ребенка проживали в штате Табаско на юге страны. На одного из них, согласно сообщению телекомпании, обрушилась стена, другой скончался в больнице из-за обесточивания здания вследствие землетрясения.

В целях предосторожности мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов. В зданиях этих учебных заведений в настоящее время проводятся проверки на предмет повреждений.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения, произошедшего незадолго до полуночи по местному времени, составила 8,4. Эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас) с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км. Впоследствии было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой выше 5.

Как сообщила ранее Национальная сейсмологическая служба Мексики магнитуда землетрясения составила 8,4. Эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас) с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

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