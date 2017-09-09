В аварии с поездом в ХМАО пострадали два проводника

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Два проводника поезда Адлер - Нижневартовск числятся в числе пострадавших в результате столкновения с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Среди 15 пострадавших двое проводников. Все они доставлены в больницы", - сказал собеседник агентства.
Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы Нижневартовска доставлены 15 человек, в том числе четверо детей и водитель грузовика.