В аварии с поездом в ХМАО пострадали два проводника

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Два проводника поезда Адлер - Нижневартовск числятся в числе пострадавших в результате столкновения с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Среди 15 пострадавших двое проводников. Все они доставлены в больницы", - сказал собеседник агентства.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы Нижневартовска доставлены 15 человек, в том числе четверо детей и водитель грузовика.