РЖД: действия бригады поезда помогли избежать более тяжелых последствий ЧП в ХМАО

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более тяжелых последствий столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) удалось избежать благодаря оперативным действиям локомотивной бригады состава. Об этом сообщила в субботу пресс-служба РЖД.
"Машинист поезда №346 Адлер-Нижневартовск Анис Назипов и помощник машиниста Марат Ибрагимов заметили опасное сближение и оперативно отреагировали на последующее столкновение грузового автомобиля с вагонами пассажирского поезда: своевременно применили экстренное торможение, что позволило избежать более серьезных последствий удара грузового автомобиля [опрокидывания вагонов с пассажирами]", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что работники поездной и локомотивной бригад во главе с начальником поезда Любовью Токаревой организовали эвакуацию пассажиров из вагона, а также оказали первую помощь пострадавшим на месте происшествия.