Пострадавшие в ЧП с поездом в ХМАО получат компенсации, независимо от региона проживания

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ТАСС, 9 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) намерены оказать материальную помощь всем пострадавшим в столкновении поезда Адлер - Нижневартовск с грузовиком.
Как сообщили в субботу журналистам в департаменте общественных и внешних связей округа, травмы в ЧП получили жители четырех регионов.
Губернатор региона Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Югры. Губернатор отметила, что всем пострадавшим, независимо от места жительства, будет оказана материальная помощь", - говорится в сообщении.
По данным департамента, пострадавшие - жители Нижневартовска, Тюменской, Томской и Челябинской областей.