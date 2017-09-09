Пострадавшие в ЧП с поездом в ХМАО получат компенсации, независимо от региона проживания

ТАСС, 9 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) намерены оказать материальную помощь всем пострадавшим в столкновении поезда Адлер - Нижневартовск с грузовиком.

Как сообщили в субботу журналистам в департаменте общественных и внешних связей округа, травмы в ЧП получили жители четырех регионов.

Губернатор региона Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Югры. Губернатор отметила, что всем пострадавшим, независимо от места жительства, будет оказана материальная помощь", - говорится в сообщении.

По данным департамента, пострадавшие - жители Нижневартовска, Тюменской, Томской и Челябинской областей.