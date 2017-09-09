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Число подлежащих эвакуации из-за урагана "Ирма" жителей Флориды возросло до 6,3 млн

Происшествия
9 сентября, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

Губернатор штата Рик Скотт ранее оценивал число подлежащих обязательной эвакуации в 5,6 млн человек

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Число жителей Флориды, которым приказано покинуть дома и эвакуироваться из-за урагана "Ирма", возросло до около 7 млн человек. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор этого штата Рик Скотт.

"Мы сочли необходимым эвакуировать еще порядка 700 тысяч человек", - заявил он. Губернатор ранее оценивал число "подлежащих обязательной эвакуации в 5,6 млн человек".

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Как информировал Скотт, всего было подготовлено 50 тысяч убежищ для временного размещения людей, которые пострадают от урагана. В субботу откроется еще более 70 таких убежищ. Они организуются в школах, колледжах, университетах и государственных учреждениях штата, которые прекратили работу распоряжением губернатора до 11 сентября.

Глава штата ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех входящих в него 67 округов. В более чем 20 округах объявлена обязательная эвакуация, которая затрагивает около 7 млн человек. В состояние готовности приведены не менее 7 тысяч бойцов Национальной гвардии. Всего в зоне предполагаемого удара "Ирмы" во Флориде и соседних штатах могут оказаться до 40 млн человек.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Ирма" ослаб до третьей категории. По прогнозу, ураган достигнет юга штата в первой половине дня в воскресенье.

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