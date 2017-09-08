Трамп: ураган "Ирма" обладает исторической разрушительной мощью

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Сильнейший ураган "Ирма", который приближается к побережью Флориды, обладают "исторической разрушительной мощью". Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время еженедельного обращения к американцам.

"Этот ураган, несомненно, обладает исторической разрушительной мощью. Я прошу всех, кто окажется на пути урагана, проявлять бдительность и прислушиваться ко всем рекомендациям правительственных чиновников и правоохранительных органов", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что федеральное правительство взаимодействует с местными властями в проведении мероприятий по подготовке к надвигающемуся урагану. "Мы делаем все возможное, чтобы оказать помощь в подготовке к стихийному бедствию", - указал Трамп.