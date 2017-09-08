Ураган "Ирма" может уничтожить дом Эрнеста Хемингуэя во Флориде

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Дом Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), расположенный на острове Ки-Уэст в штате Флорида, может пострадать или быть затоплен в результате надвигающегося урагана пятой категории "Ирма". Об этом сообщила газета The Washington Post.

Дом находится на высоте всего 16 футов (4,8 м) над уровнем моря, а в соответствии с прогнозами синоптиков в этом районе в результате урагана уровень воды может подняться как минимум на 15 футов (4,5 м), однако это лишь предварительные оценки. В связи с этим, как отмечается, территория имения может быть в значительной мере затоплена. Какой урон может быть нанесен постройкам, пока не известно.

72-летняя Жакуи Сэндс, смотритель поместья, которое в 2010 году приобрело статус памятника литературного наследия, рассказала, что на его территории также проживают порядка 55 кошек, за которыми ей также приходится присматривать. Сэндс заявила, что она готова остаться в имении, даже несмотря на опасность, которую несет "Ирма". "Если бы мне не нужно было, я бы не оставалась. Мои дети уговаривали меня как можно скорее убираться отсюда. Но у меня есть обязанность следить за зданием и за кошками", - рассказала она.

В то же время, как отмечает газета, Сэндс не останется одна с 55-ю животными: вместе с ней на время урагана в доме Хемингуэя будут находиться девять сотрудников, четверым из которых она поручила установить противоураганные ставни и другие защитные приспособления. "Они [помощники] не могут уехать потому, что у них или нет автомашины, или они не могут найти рейс, чтобы улететь. Но я думаю, что все будет хорошо", - призналась она.

Полиция заранее предупредила Сэндс, что если она или кто-то из ее помощников получит травмы или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, то им придется разбираться самим, потому что больницы, службы скорой помощи и другие госучреждения будут недоступны. Ранее губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил, что жители штата должны быть готовы к эвакуации в связи ураганом.

В доме во Флориде писатель жил со своей второй женой Полин и двумя сыновьями в 1930-х годах. Именно во Флориде писатель создал такие шедевры, как "По ком звонит колокол" и "Снега Килиманджаро", а также "Иметь или не иметь" - единственный его роман, действие которого разворачивается в США. В 1961 году Хемингуэй покончил с собой, а еще через три года его жилище в Ки-Уэст стало домом-музеем писателя.