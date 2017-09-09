Сенатор предложил жителям Флориды посмотреть "Игру престолов", пока бушует ураган "Ирма"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) посоветовал жителям своего штата не выходить на улицу в ближайшие дни из-за приближающегося урагана "Ирма", а вместо этого остаться дома и посмотреть популярный телесериал "Игра престолов" (Game of Thrones). Сенатор сказал это во время специальной пресс-конференции в субботу.
"Не будьте тем парнем, которого убьет поваленным деревом, хорошо? Это происходит с нами каждый год: кто-то стоит на улице, и ему на голову падает дерево", - сказал законодатель, слова которого приводит газета The Hill.
"Куда вы собираетесь идти? Все будет закрыто, и хорошо, если не будет прекращена подача электроэнергии. Прекрасная возможность остаться дома и досмотреть "Игру престолов", или как там он называется. Сам я его не смотрел", - сказал сенатор.
Губернатор Флориды Рик Скотт ранее ввел режим ЧС на территории всех 67 округов штата. В более чем 20 округах объявлена обязательная эвакуация, которая затрагивает около 7 млн человек. Всего в зоне предполагаемого удара "Ирмы" во Флориде и соседних штатах могут оказаться до 40 млн человек.