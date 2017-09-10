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В Приэльбрусье спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе селя

Происшествия
10 сентября, 15:48 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 10, сентября. /ТАСС

Личность устанавливается

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НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего без вести при сходе селевого потока в Приэльбрусье 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.

"В пойме реки Баксан между селением Верхний Баксан и городом Тырныауз спасатели обнаружили тело. Предположительно это третий пропавший без вести 1 сентября при сходе селя в Приэльбрусье. Личность устанавливается", - сказал Хаджиев.

В ночь на 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. Без вести пропавшими считались трое местных жителей, один из них - глава администрации поселка Эльбрус (объединяет все поселки Приэльбрусья - прим. ТАСС) Мусса Джаппуев, который первый отправился на место ЧП.

Тела двух других пропавших при сходе селя спасатели нашли 2 и 6 сентября.

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