В Приэльбрусье спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе селя

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НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего без вести при сходе селевого потока в Приэльбрусье 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.
"В пойме реки Баксан между селением Верхний Баксан и городом Тырныауз спасатели обнаружили тело. Предположительно это третий пропавший без вести 1 сентября при сходе селя в Приэльбрусье. Личность устанавливается", - сказал Хаджиев.
В ночь на 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. Без вести пропавшими считались трое местных жителей, один из них - глава администрации поселка Эльбрус (объединяет все поселки Приэльбрусья - прим. ТАСС) Мусса Джаппуев, который первый отправился на место ЧП.
Тела двух других пропавших при сходе селя спасатели нашли 2 и 6 сентября.