В Ставрополе возбуждено уголовное дело после 42 анонимных сообщений о взрывных устройствах

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СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма в Ставрополе, где 11 сентября в дежурные части МВД поступило 42 анонимных сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщила краевая прокуратура.
"11.09.2017 в период с 9 часов 30 минут до 17 часов в дежурные части отделов полиции УМВД России по городу Ставрополю от неустановленного следствием лица поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории Ставрополя", - говорится в сообщении.
Все сообщения оказались ложными. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). По требованию прокуратуры края все зафиксированные факты объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного номера телефона.
Расследованием занимается следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю.
В понедельник в Ставрополе после сообщений о заложенных взрывных устройствах была проведена массовая эвакуация сотрудников и посетителей ряда учреждений города: вузов, торговых центров, школ, административных зданий.
Личность звонившего устанавливается.