Взрывных устройств в здании администрации Саратова не обнаружено

САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские не обнаружили в здании администрации Саратова, откуда в среду были эвакуированы все сотрудники, взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Взрывных устройств в здании не обнаружено. Оцепление снято, все оперативные службы покинули место ЧП. Все сотрудники вернулись на свои рабочие места", - пояснили в администрации.

По словам пресс-секретаря администрации Владимира Моисеенко, сейчас чиновники работают в штатном режиме.

"Даже во время эвакуации ни один из вопросов жизнеобеспечения города не оставался без контроля", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что более 20 зданий эвакуировали в Саратове в течение двух дней после звонков о минировании. По каждому сообщению на место выезжали оперативные службы, которые проводили тщательное обследование зданий. Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий прокатилась по ряду российских регионов.