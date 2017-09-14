В Москве поступила информация об угрозе взрыва трех школ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Три школы эвакуируют в Москве из-за сообщений об угрозе взрывов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Некоторое время назад поступила информация о минировании трех школ. В целях безопасности и на время проведения проверки проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас помещения проверяются правоохранительными органами. "Одновременно ведется работа по установлению телефонного террориста", - сообщили в экстренных службах.

Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Эвакуированы более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Столичное ГУ МВД РФ по-прежнему никак не комментирует эту информацию.