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В Москве поступила информация об угрозе взрыва трех школ

Происшествия
14 сентября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Правоохранительные органы проверяют помещения учебных заведений и пытаются установить личность телефонного террориста

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Три школы эвакуируют в Москве из-за сообщений об угрозе взрывов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Некоторое время назад поступила информация о минировании трех школ. В целях безопасности и на время проведения проверки проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас помещения проверяются правоохранительными органами. "Одновременно ведется работа по установлению телефонного террориста", - сообщили в экстренных службах.

Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Эвакуированы более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Столичное ГУ МВД РФ по-прежнему никак не комментирует эту информацию.

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