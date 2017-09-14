Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Спелеоподводники обнаружили в пещере Подземная Хоста в Сочи тело дайвера, поиски которого велись в течение трех суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
"Тело Владимира Федорова обнаружено на глубине 42 м. Извлечь его не удалось, в пятницу работы по подъему продолжаться", - сказал представитель СК.
Как сообщил ТАСС источник, участвовавший в поисках, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. "Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре", - сказал собеседник.
Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Федоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы, которая объединяет четыре пещеры, соединенные между собой заполненными водой сифонами. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.
Первыми его поиски начали сочинские спасатели, но с помощью имеющегося у них оборудования они смогли обследовать только часть карстовой полости. В четверг на помощь МЧС в Сочи прибыла группа спелеоподводников. Также следователи начали доследственную проверку по факту пропажи дайвера.