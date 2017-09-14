Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи

Происшествия
14 сентября, 22:35 дата обновления: 14 сентября, 22:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

Представитель Следственного комитета добавил, что тело руководителя федерации подводного спорта Удмуртии Владимира Федорова извлечь пока не удалось

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Спелеоподводники обнаружили в пещере Подземная Хоста в Сочи тело дайвера, поиски которого велись в течение трех суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Тело Владимира Федорова обнаружено на глубине 42 м. Извлечь его не удалось, в пятницу работы по подъему продолжаться", - сказал представитель СК.

Смотрите также

Разыскиваемый в Сочи дайвер является аквалангистом, покорившим самую глубокую пещеру РФ

Дайвер из Удмуртии пропал при погружении в пещеру в Сочи

Как сообщил ТАСС источник, участвовавший в поисках, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. "Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре", - сказал собеседник.

Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Федоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы, которая объединяет четыре пещеры, соединенные между собой заполненными водой сифонами. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.

Первыми его поиски начали сочинские спасатели, но с помощью имеющегося у них оборудования они смогли обследовать только часть карстовой полости. В четверг на помощь МЧС в Сочи прибыла группа спелеоподводников. Также следователи начали доследственную проверку по факту пропажи дайвера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
4
Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
5
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
6
Fox: атомная подлодка ВМС США вернулась на базу под пиратским флагом
7
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама