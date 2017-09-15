Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: суд над актером Биллом Косби перенесен на 2018 год

Происшествия
15 сентября, 19:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

Судья решил дать время на ознакомление с делом новым адвокатам Косби

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Повторный судебный процесс над известным американским темнокожим комедийным актером Биллом Косби, обвиненном в сексуальных домогательствах, перенесен с ноября нынешнего года на апрель будущего года. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, такое решение принял федеральный судья Стивен О'Нил, председательствовавший на первом судебном процессе над актером в июне нынешнего года в Морристауне (штат Пенсильвания).

Смотрите также

В США присяжные не смогли прийти к единому вердикту в отношении актера Косби

В США начался суд над актером Биллом Косби, обвиняемым в сексуальных домогательствах

Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 года

Актер Билл Косби подал иск против женщины, обвинившей его в домогательствах

Тогда члены жюри присяжных после 50 часов обсуждений так и не смогли прийти к единому мнению по поводу виновности 80-летнего актера. Повторный процесс над Косби предполагалось начать 6 ноября, однако по просьбе новой группы адвокатов, представляющих интересы актера, судья решил перенести начало процесса с тем, чтобы дать им возможность ознакомиться с делом.

Косби обвиняется в развратных действиях при отягчающих обстоятельствах в отношении сотрудницы Темпльского университета. По данным прокуратуры округа Монтгомери, Косби в 2004 году, напоив Констанд спиртным, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Ранее он под присягой заявлял, что вступил в интимную связь с Констанд, но по взаимному согласию.

В случае, если актера признают виновным, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"
3
В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек
4
Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
5
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
6
Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
7
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама