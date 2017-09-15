AP: суд над актером Биллом Косби перенесен на 2018 год

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Повторный судебный процесс над известным американским темнокожим комедийным актером Биллом Косби, обвиненном в сексуальных домогательствах, перенесен с ноября нынешнего года на апрель будущего года. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, такое решение принял федеральный судья Стивен О'Нил, председательствовавший на первом судебном процессе над актером в июне нынешнего года в Морристауне (штат Пенсильвания).
Тогда члены жюри присяжных после 50 часов обсуждений так и не смогли прийти к единому мнению по поводу виновности 80-летнего актера. Повторный процесс над Косби предполагалось начать 6 ноября, однако по просьбе новой группы адвокатов, представляющих интересы актера, судья решил перенести начало процесса с тем, чтобы дать им возможность ознакомиться с делом.
Косби обвиняется в развратных действиях при отягчающих обстоятельствах в отношении сотрудницы Темпльского университета. По данным прокуратуры округа Монтгомери, Косби в 2004 году, напоив Констанд спиртным, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Ранее он под присягой заявлял, что вступил в интимную связь с Констанд, но по взаимному согласию.
В случае, если актера признают виновным, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.