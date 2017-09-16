Полиция Одессы задержала директора лагеря, в котором во время пожара погибли трое детей

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция Одессы задержала по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория", в котором во время возникшего накануне пожара погибли трое детей. Об этом в субботу сообщил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
"Докладываю, в порядке статьи 208 УПК задержан директор детского лагеря "Виктория", как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. Меру пресечения будет решать суд", - написал он в Facebook.
Ранее в связи с трагедией, как сообщило местное издание "Думская", мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отстранении от должности главы Киевской районной администрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения. При этом директор местного департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.
В пятницу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) произошло возгорание в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Чтобы спастись от огня, дети выпрыгивали из окон. В результате три ребенка погибли, двое были госпитализированы.
По данному факту открыто уголовное дело, в Одесской области объявлен траур.