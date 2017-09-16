Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: угрозы взрывов в кинотеатре "Звездный" и на Ярославском вокзале не подтвердились

Происшествия
16 сентября, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В настоящее время кинотеатр и вокзал работают в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрывов в кинотеатре "Звездный" и на Ярославском вокзале в Москве не подтвердилась, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

Смотрите также

Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Ярославский вокзал

Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован кинотеатр

"Оба объекта проверены кинологами с собаками. Угроза ложная. И вокзал, и кинотеатр в настоящее время работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве неизвестные "заминировали" два ночных клуба в центре Москвы, кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал. Полиция проводила проверку по всем объектам, ни одна из угроз не подтвердилась.

Волна ложных сообщений о минировании зданий (в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров) началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрывов на 100 объектах только в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры
4
Праворадикалы штурмуют мэрию Одессы, требуя встречи с градоначальником
5
СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу
6
Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама