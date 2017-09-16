Источник: угрозы взрывов в кинотеатре "Звездный" и на Ярославском вокзале не подтвердились

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрывов в кинотеатре "Звездный" и на Ярославском вокзале в Москве не подтвердилась, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Оба объекта проверены кинологами с собаками. Угроза ложная. И вокзал, и кинотеатр в настоящее время работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве неизвестные "заминировали" два ночных клуба в центре Москвы, кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал. Полиция проводила проверку по всем объектам, ни одна из угроз не подтвердилась.

Волна ложных сообщений о минировании зданий (в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров) началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрывов на 100 объектах только в Москве.