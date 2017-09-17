Суд арестовал полицейских в Петербурге по делу о превышении полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу пятерых полицейских по делу по превышении полномочий, решение в отношении шестого подозреваемого суд вынесет в понедельник. Об этом в воскресенье сообщила Объединенная пресс-служба города.

Как следует из сообщений суда, Сергей Котенко, Андрей Ипатов, Михаил Антоненко, Андрей Барашков, Артем Морозов заключены под стражу до 27 сентября. Обвиняемые вину не признают, отметили в пресс-службе.

Все подозреваемые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В отношении Кирилла Бородича суд вынесет решение 18 сентября. "Обоснованность постановления объясняется необходимостью сбора информации о характеризующих данных фигуранта", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, четверо действующих и двое уже бывших сотрудников полиции Невского района Петербурга были задержаны по делу о превышении должностных полномочий, в частности, применении насилия в отношении подозреваемых. По версии СК, в апреле 2017 года четверо подозреваемых задержали и избили жителя Петербурга, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. В мае, по версии следствия, подозреваемые требовали дать показания о скупке краденого у охранника букмекерской конторы.