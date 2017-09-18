Ураган "Мария" усилился до второй категории

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ТАСС, 18 сентября. Ураган "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до второй категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в понедельник американская Национальная метеорологическая служба.
По ее данным, "Мария" в настоящий момент находится в 135 км к востоку от французского острова Мартиника в Карибском море. Порывы ветра достигают примерно 175 км/ч.
В ожидании приближения "Марии" уровень метеотревоги на Мартинике повышен в понедельник до красного.
Такая же степень опасности также была ранее объявлена на соседнем французском острове Гваделупа. По сводке Meteo-France, там сохраняется на данный момент оранжевый уровень угрозы, однако туда ураган "Мария" должен дойти позднее Мартиники - к ночи на вторник. Уже сейчас на острове закрыты все школы и госучреждения, местным жителям префектура предписывает отказаться от перемещений по открытой местности и укрыться в надежных убежищах.