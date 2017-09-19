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Трамп распорядился оказать федеральную помощь Виргинским островам из-за урагана "Мария"

Происшествия
19 сентября, 0:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС

Какую конкретно помощь необходимо предоставить, будет определять Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник дал распоряжение оказать федеральную помощь Виргинским островам в связи с наступлением урагана "Мария", сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Дональд Трамп объявил, что на территории Виргинских островов сложилась чрезвычайная ситуация и приказал оказать федеральную помощь местным властям, которые вынуждены реагировать на чрезвычайные условия, возникшие из-за урагана "Мария", начиная с 16 сентября и далее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данное распоряжение позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировать свои действия для оказания помощи территориям, подвергшимся удару стихии. Определять, какая именно нужна помощь, FEMA будет самостоятельно.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что "Мария", бушующая в Атлантике, достигла четвертой категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона.

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