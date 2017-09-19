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Угрозы взрыва в Библиотеке Ленина и "Детском мире" оказались ложными

Происшествия
19 сентября, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозах взрыва на станции метро "Китай-город"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Угрозы взрыва в Библиотеке имени Ленина, "Детском мире" на Воздвиженке и в гостинице "Кремлевские огни" на Волхонке не подтвердились, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах Москвы.

"По всем трем адресам угрозы взрыва оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозах взрыва на станции метро "Китай-город", а также в одном из зданий на улице Высоцкого. Он не уточнил точных адресов и принадлежности объектов.

Ранее сообщалось, что посетители и сотрудники магазина "Детский мир" были эвакуированы после анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. По его словам, также были эвакуированы постояльцы и сотрудники гостиницы "Кремлевские огни" после аналогичного звонка, а также сотрудники Библиотеки имени Ленина.

Ранее во вторник в общей сложности только в Москве поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры ЦАО, 10 столичных управ, двух торговых центров - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома на Болотниковской улице. Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами. Из-за угрозы взрыва в Москве и трех регионах РФ - Московской и Ростовской областях, а также на Ямале - из почти 30 зданий на время проверки были эвакуированы более 20 тыс. человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек.

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