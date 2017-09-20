Количество "заминированных" управ в Москве выросло до 12

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в среду в управах еще двух районов Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось о "минировании" зданий 10 управ. "Эвакуация проводится в управах районов Таганский и Новогиреево после анонимных сообщений об угрозах взрыва. Здания проверяются", - сказал собеседник агентства.
Проверки в настоящее время ведутся в управах районов Молжаниновское, Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи. Неизвестные также "заминировали" жилой дом на юге Москвы.
Накануне в Москве в течение часа поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах 10 районов и префектуры Центрального административного округа. Все сообщения оказались ложными.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.