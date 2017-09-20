Генералу Феоктистову, написавшему заявление на Улюкаева, "спится великолепно"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генерал Олег Феоктистов, написавший заявление на бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил журналистам, что по ночам ему "спится великолепно", передает корреспондент ТАСС.

"Великолепно", - сказал Феоктистов, проходя в коридоре суда мимо журналистов, в ответ на вопрос: "Как вам спится по ночам?" На другие вопросы журналистов Феоктистов не стал отвечать, молча уйдя из коридора суда в сопровождении судебных приставов.

Феоктистов дал показания в Замоскворецком суде Москвы, рассматривающем дело Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Допрос Феоктистова прошел в закрытом режиме в связи с тем, что персональные данные его личности составляют государственную тайну и не могут быть разглашены.