Генералу Феоктистову, написавшему заявление на Улюкаева, "спится великолепно"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генерал Олег Феоктистов, написавший заявление на бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил журналистам, что по ночам ему "спится великолепно", передает корреспондент ТАСС.
"Великолепно", - сказал Феоктистов, проходя в коридоре суда мимо журналистов, в ответ на вопрос: "Как вам спится по ночам?" На другие вопросы журналистов Феоктистов не стал отвечать, молча уйдя из коридора суда в сопровождении судебных приставов.
Феоктистов дал показания в Замоскворецком суде Москвы, рассматривающем дело Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Допрос Феоктистова прошел в закрытом режиме в связи с тем, что персональные данные его личности составляют государственную тайну и не могут быть разглашены.