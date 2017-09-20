Адвокат Улюкаева: показания Феоктистова укладываются в позицию защиты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева довольны показаниями бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти" генерала Олега Феоктистова, допрошенного в среду в суде в качестве свидетеля обвинения, передает корреспондент ТАСС.

"Вопросов к Феоктистову было много. Мы довольны его ответами, так как они полностью укладываются в позицию защиты", - сказал журналистам адвокат Тимофей Гриднев.

Феоктистов был допрошен в закрытом судебном заседании в связи с секретностью установочных данных его личности. Из материалов дела следует, что генерал, будучи главой службы безопасности "Роснефти", лично написал заявление на Улюкаева директору ФСБ Александру Бортникову. Оглашая материалы дела в среду, суд указал, что Феоктистов является бывшим сотрудником ФСБ.

Допрос Феоктистова занял около 75 минут. По его итогам генерал отказался от комментариев, но сообщил, что по ночам спит великолепно. Сам Улюкаев после допроса Феоктистова, выходя из зала заседаний, сообщил журналистам, что настроение у него отличное.

Адвокаты также не раскрыли детали допроса свидетеля.

Заседание возобновится 26 сентября.