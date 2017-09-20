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СК начал доследственную проверку по факту гибели туриста на перевале Дятлова

Происшествия
20 сентября, 13:49 UTC+3

Решается вопрос о применении спецтехники из-за труднодоступности места ЧП

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти туриста на территории Ивдельского городского округа (район перевала Дятлова).

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Гибель туристической группы Дятлова. Досье

Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова (Ивдельский городской округ). По данному сообщению следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка, в рамках которой осуществлен совместный выезд следователя СКР и сотрудников МЧС к месту нахождения тела мужчины", - говорится в сообщении.

Из-за труднодоступности места, в котором произошло ЧП, добраться до него пока невозможно без привлечение специальной техники.  Сейчас решается вопрос о применении спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента. По итогам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.

О перевале

Перевал Дятлова до сих пор остается местом, которое притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, снова и снова пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. Ежегодно спасателям приходится разыскивать потерявшихся на перевале туристов и проводить спасательные операции, чтобы эвакуировать тех, кто не смог самостоятельно завершить поход.

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Турист на перевале Дятлова пострадал в результате ДТП

Так, в июне 2016 года жительница Екатеринбурга отправилась в одиночный поход, однако позднее связь с ней прервалась. Спасатели выдвинулись на помощь, но оказалось, что помощь ей не нужна - девушка просто указала неверную дату своего возвращения. В этом же месяце житель Челябинской области получил травму во время поездки на квадроцикле в районе перевала Дятлова. За ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС, но не смог приземлиться на горном хребте, поэтому пострадавшего пришлось поднимать с помощью лебедок на жестких носилках.

В феврале 2016 года на перевале был найден мертвым уроженец Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. А месяцем ранее, 13 января, на перевале Дятлова было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший долгое время жил в районе перевала Дятлова в одиночестве.

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