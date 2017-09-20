СК начал доследственную проверку по факту гибели туриста на перевале Дятлова

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти туриста на территории Ивдельского городского округа (район перевала Дятлова).
Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова (Ивдельский городской округ). По данному сообщению следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка, в рамках которой осуществлен совместный выезд следователя СКР и сотрудников МЧС к месту нахождения тела мужчины", - говорится в сообщении.
Из-за труднодоступности места, в котором произошло ЧП, добраться до него пока невозможно без привлечение специальной техники. Сейчас решается вопрос о применении спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента. По итогам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.
Перевал Дятлова до сих пор остается местом, которое притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, снова и снова пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. Ежегодно спасателям приходится разыскивать потерявшихся на перевале туристов и проводить спасательные операции, чтобы эвакуировать тех, кто не смог самостоятельно завершить поход.
Так, в июне 2016 года жительница Екатеринбурга отправилась в одиночный поход, однако позднее связь с ней прервалась. Спасатели выдвинулись на помощь, но оказалось, что помощь ей не нужна - девушка просто указала неверную дату своего возвращения. В этом же месяце житель Челябинской области получил травму во время поездки на квадроцикле в районе перевала Дятлова. За ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС, но не смог приземлиться на горном хребте, поэтому пострадавшего пришлось поднимать с помощью лебедок на жестких носилках.
В феврале 2016 года на перевале был найден мертвым уроженец Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. А месяцем ранее, 13 января, на перевале Дятлова было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший долгое время жил в районе перевала Дятлова в одиночестве.