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Школьников и депутатов эвакуировали из-за очередной серии "минирований" по всей России

Происшествия
20 сентября, 21:30 UTC+3 ТАСС

Глава МЧС России Владимир Пучков назвал телефонные звонки с угрозами серьезной проблемой, размеры ущерба от анонимных сообщений подсчитываются

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Несколько десятков звонков с сообщениями о минировании поступили в среду в правоохранительные органы по всей России, в результате оперативные службы эвакуировали людей из университетов, торговых центров (ТЦ) и гостиниц, а также административных зданий и станции метро в Москве. На данный момент известно об эвакуации в более чем 10 регионах, ни одно сообщение не подтвердилось.

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Серия анонимных звонков о минировании школ и вузов, ТЦ и административных зданий в российских городах началась 11 сентября.

Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи людей по всей России. Очередные сообщения о минировании поступили 20 сентября в полицию Москвы. Стражи правопорядка эвакуировали ТЦ "Ашан сити" и "Горбушкин двор", а также станцию метро "Пражская".

По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, телефонные звонки с угрозами - "серьезная проблема", размеры ущерба от звонков пока подсчитываются.

"Наше ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других спецподразделений. Общую координацию деятельности осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях, а также службы на местах. Эти вопросы мы держим на особом контроле", - подчеркнул он.

Волна звонков в ЦФО

Эвакуация по звонкам о якобы заложенных взрывных устройствах в среду также проводилась в шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В частности, в Твери эвакуировали железнодорожный вокзал, а также несколько ТЦ.

В Туле в экстренные службы за день поступило около 10 звонков о заложенных взрывных устройствах в зданиях. К 15:00 мск эвакуация происходила в ТЦ "Сарафан", "Пролетарский", "Макси", "Рио", "Демидовский", "Гостиный двор", "София", "Прадиз", гостинице SK Royal, а также в нескольких административных зданиях - региональном отделениях Пенсионного фонда, районных администрациях Тулы и нескольких школах. Аналогичные ситуации сложились в Ярославле, Калуге и Владимире.

В связи с ситуацией власти Смоленской области распространили обращение, в котором указали, что информация о минировании ложная, и призвали людей не поддаваться панике. В Тульской области информация о заложенных взрывных устройствах также не подтвердилась. Власти Ярославской области сообщили, что ложная информация о взрывных устройствах поступала из-за рубежа.

Эвакуация депутатов и студентов

Сообщения о минировании семи объектов - ряда ТЦ, здания городского совета и крымского парламента - поступили в среду в Симферополе. Во всех зданиях прошла эвакуация. По данным антитеррористической комиссии Крыма, были проведены тщательные проверки, сообщения не подтвердились. Полиция разыскивает злоумышленников, сообщивших о "бомбах".

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В Саратове звонки о минировании поступили в самый разгар учебного дня. Сначала неизвестные сообщили о минировании одного из корпусов Саратовского государственного технического университета (СГТУ) в центре города. Позже поступил еще один звонок с сообщением о минировании филиала СГТУ в Энгельсе.

"Поступило два звонка, неизвестные сказали, что непосредственно в здании заложены взрывные устройства. В Энгельсе в результате эвакуированы около 200 студентов и сотрудников, а из здания в Саратове - около 600 человек", - сказала руководитель пресс-службы СГТУ Алена Егорова.

Мэрия и гостиницы эвакуированы на Кавказе

На Кавказе 20 сентября в правоохранительные органы также поступил ряд звонков. Во Владикавказе полицейские эвакуировали людей из семи крупных объектов - посетителей трех гостиниц, одного развлекательного и трех торговых центров. Кроме того, неизвестные сообщили о минировании здания администрации местного самоуправления.

"Всех людей вывели из здания после звонка охране о заложенной бомбе, на месте работают правоохранительные органы", - сказал представитель пресс-службы администрации Владикавказа.

В Черкесске в среду эвакуировали посетителей строительного магазина. Звонков о минировании здания здесь не поступало, причиной эвакуации стал бесхозный предмет, обнаруженный в помещении. Позже выяснялось, что подозрительная находка оказалась бесхозной сумкой.

В Нальчике 20 сентября также прошли эвакуации посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и магазинов - всего шесть объектов. Из-за оцеплений в городе изменили маршруты пассажирского транспорта, пустив автобусы по соседним улицам.

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