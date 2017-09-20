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Оппозиционер Ляскин был допрошен в полиции по делу о нападении на него

Происшествия
20 сентября, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Глава московского штаба Алексея Навального покинул ОВД "Мещанское", где также принимал участие в опознании вероятного подозреваемого

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин допрошен по делу о нападении на него в центре Москвы вечером 15 сентября, он покинул ОВД "Мещанское", где принимал участие в опознании вероятного подозреваемого. Об этом оппозиционер написал на своей странице в Twitter.

"Вышел из ОВД, из-за позднего времени следственные действия приостановили. Вызывают завтра опять", - написал он.

В свою очередь адвокат Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил ТАСС, что полиция провела процедуру опознания оппозиционера с нападавшим, а также провела допрос Ляскина. "При допросе у Николая пытались изъять его телефон, однако его с собой он, конечно, не брал", - отметил юрист.

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Ранее врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил ТАСС, что задержанный за нападение на активиста дал показания, что познакомился с пострадавшим в штабе и общался с ним в течение часа. "О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву. В ходе разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший", - сказал Титов.

Как следует из показаний задержанного, за инсценировку нападения пострадавший предлагал ему 150 тыс. рублей. В качестве задатка пострадавший передал подозреваемому 10 тыс. рублей. В свою очередь адвокат Иван Жданов заявил ТАСС, что называть проплаченным и спланированным со стороны самого Ляскина нападение "абсолютно абсурдно".

Ранее ТАСС сообщал, что 15 сентября на Ляскина было совершено нападение, его ударили тяжелым предметом сзади по голове. Он был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый позднее был задержан, с ним проводятся следственные действия.

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